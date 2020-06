Das Mitglied des EZB-Rates Olli Rehn sagte am Dienstag, dass die Deflationsrisiken in der Eurozone erhöht seien. Weitere Zitate "Die Maßnahmen der EZB waren notwendig und verhältnismäßig." "Es gab keine ernsthafte Diskussion über den Kauf von gefallenen Engeln." "Wir können den Kauf von hochverzinslichen Schuldverschreibungen in Betracht ziehen." EUR/USD ...

