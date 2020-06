Das Kabinett soll die Vorlage des Bundeswirtschaftsministeriums am Mittwoch beschließen. In dem Entwurf ist der Aufbau von fünf Gigawatt Elektrolyse-Leistung bis 2030 vorgesehen. Zusätzlich wird der Bedarf an 20 Terawattstunden Windkraft- und Photovoltaik-Leistung gesehen, um grünen Wasserstoff erzeugen zu können.Lange Zeit haben die Ministerien um die Nationale Wasserstoffstrategie gerungen. Doch jetzt scheint der Durchbruch geschafft: Am Mittwoch soll das Kabinett ein Entwurf des federführenden Bundeswirtschaftsministeriums beschließen. "Dabei ist aus Sicht der Bundesregierung nur Wasserstoff, ...

