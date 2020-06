Microsoft hat den Versuch, per Fullscreen-Werbung Windows-10-Nutzer für seine Dienste zu begeistern, intensiviert - sehr zum Ärger der Nutzer. Doch das lästige Popup lässt sich abschalten. "Ziehen Sie einen noch größeren Nutzen aus Windows" - mit diesen Worten begrüßen viele Windows-10-Geräte ihre Nutzer derzeit beim Hochfahren. Microsoft wirbt in dem Fullscreen-Banner für eigene Dienste wie Windows Hello, Office 365 oder Onedrive. Normalerweise zeigt der Konzern die Werbung, wenn Nutzer Windows 10 neu installiert haben. Berichten zufolge soll das Popup aber jetzt vermehrt auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...