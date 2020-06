London (www.fondscheck.de) - Vanguard hat heute den Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund (ISIN IE00BKV0VZ05/ WKN nicht bekannt) aufgelegt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Indexfonds soll als zentraler Aktien-Baustein für ESG-kompatible Portfolios fungieren und ein breites und diversifiziertes Exposure in Bezug auf Schwellenländer bieten. Unternehmen, die die unabhängigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards des Fonds nicht erfüllen, werden dabei ausgeschlossen. Bei laufenden Kosten (Ongoing Charges Figures, OCF) von 0,25 Prozent steht der Vanguard ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund auch für Privatanleger zur Verfügung. ...

