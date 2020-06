Insgesamt beherrschen noch immer das Corona-Virus und die damit verbundenen Folgen für die Volkswirtschaften rund um den Erdball das Handelsgeschehen an den Marktplätzen, obwohl die Börsen zuletzt sehr ausgelassen gefeiert hatten und den Eindruck einer abgehackten Pandemie erweckten. Aus technischer Sicht lässt sich der Schwächeanfall vom Dienstag bei BMW aber ganz gut eingrenzen, das Papier ist an einer Mehrfachhürde bestehend aus zwei unterschiedlich langen Abwärtstrendkanälen mit einem Ausbruch gescheitert und könnte nun endlich in eine wohlverdiente Konsolidierung übergehen. Dadurch kann der Markt aufatmen und die zum Teil sehr stark überkaufte Situation sukzessive abbauen. Daraus ergeben sich äquivalent zum Aktienmarkt bei BMW ebenfalls vielversprechende ...

