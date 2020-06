Der Höhenflug der Notierungen seit Beginn des Monats scheint damit vorerst gestoppt. Nachdem die Ölpreise am Morgen noch leicht zulegen konnten, drehten sie am Vormittag in die Verlustzone.Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 40,03 Dollar. Das waren 77 Cent weniger als am Vortag. Der Preis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...