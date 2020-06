Paris (www.fondscheck.de) - Die Europa-Strategien der unabhängigen internationalen Fondsgesellschaft Comgest konnten sich in der Corona-Pandemie bislang sehr gut behaupten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im zwanzigsten Jahr ihres Bestehens haben der Comgest Growth Europe (ISIN: IE0004766675/ WKN 631025) und der Comgest Growth Europe Smaller Companies (ISIN: IE0004766014/ WKN 631027) die Marktturbulenzen erfolgreich abgefedert. So erzielte der Comgest Growth Europe im laufenden Jahr eine Outperformance von mehr als 10 Prozentpunkten: mit -7,26 Prozent entwickelte er sich deutlich besser als die Vergleichsbenchmark MSCI Europe-Net Return mit -17,85 Prozent. Seit seiner Auflage im Mai 2000 hat er den Index nach Kosten um 3,5 Prozent p.a. übertroffen und wies dabei eine mehr als 20 Prozent niedrigere Volatilität auf. ...

