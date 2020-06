Die Öl- und Heizölpreise geben am Dienstag deutlich nach. Rohöl (Brent) fällt auf die 40 Dollar-Marke zurück und auch Heizöl verbilligt sich deutlich. Die Inlandspreise sind mit Abschlägen von durchschnittlich einem Cent bzw. Rappen je Liter in den Handelstag gestartet. Der Preisanstieg der letzten Tage scheint gestoppt, denn generell wird es ungemütlich an den Börsen. Katastrophale Wirtschaftsdaten ...

