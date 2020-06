Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Der CDU-Wirtschaftsrat wirft der Bundesregierung bei der Neugestaltung der Kraftfahrzeugsteuer ideologische Verblendung vor. Besonders Käufer großer und schwerer Autos sollten so stärker steuerlich belastet werden, obwohl dies mit einer höheren Belastung von Handwerkern und Pendlern einhergehe.

"Die Autoren des Gesetzentwurfes zur Neureglung der Kraftfahrzeugsteuer haben ganz politisch korrekt SUV-Fahrer und Liebhaber sportlichen Hubraums im Blick", erklärte Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates. "Sie treffen aber in ihrer ideologischen Verblendung einmal mehr den Handwerksmeister mit seinen naturgemäß stärker motorisierten Lieferfahrzeugen und nicht zuletzt die unzähligen Berufspendler - und das in seiner gesamtwirtschaftlichen Situation, in der es darum geht, Kosten zu senken statt zu erhöhen."

Deutschland brauche stattdessen Technologieoffenheit mit der vollumfänglichen Anerkennung synthetischer Kraftstoffe als CO2-Reduktionsoption, so der Wirtschaftsrat.

Zuvor hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, dass der Gesetzentwurf zur Neugestaltung der Abgabe die Kfz-Steuer wie bislang aus Hubraum und einer Klimakomponente errechnet. Das erste Element soll gleich bleiben, die Klimakomponente allerdings verschärft werden.

Für jede Stufe soll laut Gesetzentwurf ein CO2-Satz ermittelt werden, die einzelnen Beträge werden dann addiert: Bis 95 Gramm Kohlendioxid je Kilometer ist der Satz null, es folgt eine Stufe von 96 bis 115 Gramm je Kilometer mit einem Steuersatz von 2 Euro je Gramm und Kilometer. Die beiden nächsten Stufen reichen von 116 bis 135 und von 136 bis 155 Gramm je Kilometer mit Steuersätzen von 2,20 Euro in Stufen bis auf 4 Euro (über 195 Gramm je Kilometer), so die FAZ.

Aus Sicht des Wirtschaftsrates enthält der Gesetzentwurf einen entscheidenden Webfehler. Der Neuregelung zufolge werden auch kleine, emissionsarme Fahrzeuge nicht entlastet, sondern bestenfalls wie bisher besteuert. "Da wird man den Verdacht nicht los, dass es bei der Novelle der Kfz-Steuer nicht um die Förderung sparsamer Autos, sondern alleinig um die Verteuerung von Mobilität geht", sagte Steiger. "Sozial gerecht ist das nicht, denn gerade der pendelnde Arbeitnehmer ist auf seinen Verbrenner mangels praxistauglicher elektromobiler Alternativen angewiesen - und für den ist ein höherer Kraftstoffverbrauch bereits über den kräftigen Steueranteil sehr massiv an der Tankstelle finanziell spürbar."

Um effiziente Anreize zur CO2-Reduktion zu schaffen, sollte sich die Bundesregierung für den bundes- und europaweiten Ausbau der Infrastruktur für E-Mobilität und Wasserstoff einsetzen, so der Wirtschaftsrat.

June 09, 2020

