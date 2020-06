FRANKFURT (Dow Jones)--Der Käufer der Real-Hypermärkte, die SCP Group, und Metro wollen den Verkauf der ehemaligen Metro-Tochter Real an SCP zum 25. Juni abschließen. Darauf haben sich die beiden Unternehmen laut einer Mitteilung von SCP geeinigt. SCP wird wie mit Metro vereinbart alle 34.000 Real-Mitarbeiter mit ihren derzeitigen Verträgen unter den bestehenden Bedingungen übernehmen.

An dem Tag soll das Real Einzelhandelsgeschäft, das digitale Geschäft mit dem Online-Marktplatz real.de sowie 80 Immobilien und alle Real-Töchter in den Besitz der SCP Group übergehen, eine Luxemburger Investmentgesellschaft mit Büro in London.

Nach dem Abschluss wird die SCP-Tochter SCP Retail Investments das operative Geschäft managen. Zusammen mit dem strategischen Partner, dem Frankfurter Immobilieninvestor x+bricks, wollen die Konsortiums-Partner das Immobilienportfolio neu positionieren.

Metro und ein Konsortium um die SCP Group und x+bricks hatten sich im Februar auf den Verkauf bzw. Kauf von Real geeinigt. Metro bekommt dafür 300 Millionen Euro netto.

