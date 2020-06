François Rimeu (La Française): Zur FED-Sitzung am 10. Juni 2020

Unsere Erwartungen:



Der Zielkorridor für den US-Leitzins wird wahrscheinlich bei 0-0,25 Prozent belassen. Die Fed-Mitglieder haben sich mehrfach gegen negative Zinsen ausgesprochen.



Keine Änderung bezüglich des IOER (Zinsen auf überschüssige Reserven).

Keine Ankündigung zur Kontrolle der Zinsstrukturkurve: Wäre es die Absicht des Ausschusses, eine solch bedeutende Ankündigung zu machen, hätten sie dies unserer Meinung nach viel deutlicher und klarer kommuniziert. Wir glauben aber auch, dass sie diese Option für kommende Sitzungen bestehen lassen werden.

Eine Verschlechterung der makroökonomischen Prognosen mit verhaltener Tonalität, wobei weiterhin "erhebliche Risiken" für den Ausblick bestehen bleiben. Die Inflationsprognose wird zumindest bis Ende 2021 unter der Zielvorgabe von 2 % liegen.

Ein gemäßigter "dot plot" mit einem Durchschnitt, der keinen Anstieg vor Ende 2022 zeigt. Dies ist eine "enge Entscheidung".



Ein "abwartender" Ansatz hinsichtlich unkonventioneller Geldpolitik. Wir glauben, dass die Fed bis September und auf mehr makroökonomische Klarheit warten möchte, bevor sie sich zu neuen Konjunkturplänen verpflichtet.



Wir haben das Gefühl, dass die Markterwartungen für dieses Treffen vielleicht etwas zu hoch sind, und wir wären nicht überrascht, wenn wir während/nach der Sitzung eine negative Marktreaktion auf die langfristigen US-Zinssätze (höhere Zinsen) erleben würden.









Rechtliche Hinweise:

Dieser Kommentar richtet sich an nicht-professionelle Investoren im Sinne der Finanzmarktdirektive MiFID II. Er dient ausschließlich zu informativen Zwecken und nicht als Ersatz von Vorhersagen, als Research-Produkt oder Anlageempfehlung, und darf auch nicht als solche verstanden werden. Er stellt keine Anlageempfehlung oder ein Angebot dar, auch keine Einladung oder Empfehlung, in bestimmte Anlagen zu investieren oder eine wie auch immer geartete Anlagestrategie zu verfolgen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die von der La-Française-Gruppe geäußerten Meinungen beruhen auf gegenwärtigen Marktkonstellationen und können ohne Vorankündigung geändert werden. Diese Meinungen können sich von denen anderer Berater der Branche unterscheiden. Veröffentlicht von La Française AM Finance Services, dessen Hauptsitz sich in der 128 Boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, befindet, eine Gesellschaft, die durch die Autorité de Contrôle Prudentiel als Finanzdienstleister mit der Registernummer 18673 X, einer Tochtergesellschaft der de La Française, beaufsichtigt wird. Die La Française Asset Management ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die von der AMF unter der Registernummer GP97076 am 1. Juli 1997 zugelassen wurde.









