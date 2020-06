WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Aufsichtsrat des Volkswagen -Konzerns sieht Vorstandschef Herbert Diess dessen Anschuldigungen in Richtung des Kontrollgremiums noch einmal nach. "Dr. Diess hat sich in aller Form bei den Mitgliedern des Aufsichtsrates für die Äußerungen entschuldigt und erklärt, dass diese unangemessen und falsch waren", hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des Aufsichtsrats in Wolfsburg. "Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben die Entschuldigung von Dr. Diess angenommen und werden ihn auch künftig bei seiner Arbeit unterstützen."



Diess hatte sich vergangene Woche vor mehreren Tausend Managern des Konzerns in einer Videokonferenz darüber beklagt, dass ständig Interna aus dem Unternehmen in der Presse landeten - und sah die Quelle dafür im innersten Machtzirkel des Aufsichtsrats. "Das sind Straftaten, die im Aufsichtsratspräsidium passieren und dort offensichtlich zugeordnet werden können", sagte der Manager.



Ein Konzernsprecher sagte am Dienstag, es sei nicht Diess? Absicht gewesen, Mitgliedern des Aufsichtsrats strafbare Handlungen vorzuwerfen. Die Äußerungen seien "im Kontext von Presseberichten getätigt worden, für deren Grundlage in wiederholten Fällen offensichtlich vertrauliche Informationen auch zu Themen des Aufsichtsrats an Medien gelangt waren", hieß es von VW ./men/mis

