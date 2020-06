Ort des Tages: Energie Direct Graz Standort. Das britische Unternehmen DCC ist in den vier Bereichen Flüssiggas, Erdöl, Gesundheitswesen und Technologie tätig. Für Österreich relevant ist vor allem die Energie-Sparte. Hierzulande tritt man unter dem Namen Energie Direct auf und ist als Partner von Shell auf den Handel mit Heizöl, Diesel und Schmierstoffen spezialisiert. Im Schnitt beliefert jeder der 70 Fahrer des Unternehmens jeweils an die 1.000 Kunden im Jahr. Und dabei kommt einiges an Kraftstoff zusammen: insgesamt 800 Mio. Liter. Versorgt werden Haushalte, landwirtschaftliche Betriebe, Tankstellen aber auch der Schiffsverkehr. Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link (Der Input von Leya Hempel ...

