Vancouver, BC, Kanada / 9. Juni 2020 - NeutriSci International Inc. ("NeutriSci" oder das "Unternehmen")(OTCQB:NRXCF)(TSXV:NU)(FRANKFURT:1N9) freut sich bekanntzugeben, dass es mit einer strategischen Private-Label-Partnerschaft in den japanischen CBD-Markt einsteigt. Eine erste kleine Musterbestellung im Wert von 37.500 USD ist eingetroffen und wurde bereits bezahlt. Der Name und die Marke werden bei Abschluss eines endgültigen Vertrages veröffentlicht. Der Abschluss dieses Vertrages wird binnen der nächsten 30 Arbeitstage erfolgen.Das geistige Eigentum, die Technologie und die Inhaltsstoffe von NeutriSci wurden für die Herstellung einer neuen Breitspektrum-Hanf-Produktlinie aus schnell schmelzenden CBD-Tabs in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen benutzt. Im Vergleich zu anderen CBD-Esswaren entfaltet sich die Wirkung der starken Dosis von 14 mg schneller.2018 belief sich die Gesamtbevölkerung Japans auf rund 126,5 Millionen Einwohner. Aufgrund hoher Lebenserwartung und niedriger Geburtenraten hat Japan die älteste Bevölkerung weltweit. Laut der Bevölkerungsabteilung der Vereinten Nationen sind rund ein Drittel der Japaner mindestens 60 Jahre alt. Der Weltdurchschnitt liegt hingegen bei 12 Prozent.Ältere essen kleinere Portionen als jüngere Menschen, weshalb sie eher Nahrungsmittel lagern und Reste wieder aufwärmen. Durch erneutes Erhitzen oder Säureexposition durch Sauerstoffzufuhr können die Vitamine im Essen zerstört werden. NeutriSci entwickelt CBD-Nahrungsergänzungsmittel, die auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnitten sind.Die japanische Bevölkerung ist ein starker Befürworter pflanzenbasierter Gesundheitsprodukte, weshalb diese Produkte auf dem japanischen Markt äußerst beliebt sind. Mit einer enormen Kaufkraft und einem sehr hohen Bedarf an Gesundheitsprodukten wird die ältere Bevölkerung Japans wahrscheinlich mehr CBD-Gesundheitsprodukte nachfragen. Laut dem Asia Cannabis Report von Prohibition Partners wird Japan der zweitgrößte Markt für medizinisches Cannabis in Asien mit einem Jahresumsatz in Höhe von 800 Mio. USD werden.Glen Rehman, CEO von NeutriSci, sagte: "Japan ist Innovationsführer in Sachen Ernährung und Gesundheit - sowohl bei den Älteren als auch bei den Konsumenten im weiteren Sinne. Japanische Verbraucher sind anspruchsvoll, wenn es um Effektivität, Qualität, leichte Handhabung und andere Eigenschaften geht. Wir könnten nicht begeisterter über die enormen Aussichten sein, den japanischen Markt mit großartigen und unvergleichlichen Produkten zu erobern. Es gibt bislang nichts Vergleichbares auf dem japanischen Markt. Die Produktzulassungen wurden bereits beim japanischen Gesundheitsministerium beantragt. Die Verpackungen werden genau in diesem Moment hergestellt. Wir freuen uns darauf, die Produkte in Kürze zu enthüllen."Über NeutriSci International Inc.NeutriSci ist auf die Innovation, Produktion und Formulierung von Nutrazeutika-Produkten spezialisiert. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen NeutriSci konzentriert sich darauf, mit Bedarfsartikelläden, Drogeriemärkten, Läden für Massenartikel und Supermärkten nachhaltige Vertriebsmodelle für neuenergy - das vom Unternehmen entwickelte natürliche Energie- und Nahrungsergänzungsmittel, das auf der wohltuenden Wirkung von Blaubeeren basiert - aufzubauen.neuenergy enthält eine einzigartige, patentierte Kombination aus Blaubeerenextrakt (Pterostilben) und natürlichem Koffein und ist eine revolutionäre Energietablette zur Steigerung der Konzentrationsfähigkeit und geistigen Klarheit, die weder Zucker noch Kalorien enthält, und auch zu keinen Einbrüchen - wie sie bei Energieprodukten typischerweise auftreten - führt.Weitere Informationen über neuenergy erhalten Sie unter www.getneuenergy.com.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.neutrisci.com.Kontakt:NEUTRISCI INTERNATIONAL INC.Glen RehmanCEOTel: (403) 264-6320Email: investors@neutrisci.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind die Aussagen nicht als Garantien zukünftiger Leistungen zu verstehen. Die eigentlichen Ergebnisse oder Entwicklungen könnten wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.Die Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden von der US Food & Drug Administration nicht bewertet. Produkte und Wirkstoffe sind nicht für die Diagnose, Behandlung, Heilung oder Prävention von Erkrankungen bestimmt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA64129Y1079