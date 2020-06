Löwen, Belgien und Stamford, Connecticut (ots/PRNewswire) - LindaCare gibt mit Freude die Ernennung Donald L. Deyos zum Vorstandsvorsitzenden von LindaCare NV sowie zum Präsidenten und CEO der US-amerikanischen Tochtergesellschaft LindaCare Inc bekannt. Seit 2017 war Deyo als Präsident des Verwaltungsrates tätig.LindaCare ist ein digitales Gesundheitsunternehmen, das sich auf die Integration fernüberwachter kardialer Monitoring-Lösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen, das über Geschäftsbetriebe in Europa und den USA verfügt, stellt sowohl für Gesundheitsdienstleister als auch für Patienten mit Herzrhythmusstörungen optimierte Resultate bereit. Dies wird über Software-Tools und spezifische Dienstleistungen für die Handhabung dieser chronisch kranken Patienten erreicht. Das Unternehmen bietet Software-as-a-Service (SaaS)- sowie Monitoring-as-a-Service (MaaS)-Lösungen, um den Bedürfnissen von Gesundheitssystemen, Krankenhäusern sowie Privatpraxen auf den Märkten, in denen sie tätig sind, gerecht zu werden.Deyo gilt als medizintechnischer Experte mit umfangreichen Erfahrungen bezüglich der Entwicklung und Vermarktung von Therapiemethoden bei Herzerkrankungen. Im Rahmen seiner neuen Funktionen wird er unter wirksamem Einsatz der Flagship-Fernüberwachungsplattform des Unternehmens OnePulse Wachstumsbeschleunigung in den USA sowie strategische Expansionen in angrenzende Regionen überwachen. Als ehemalige Führungskraft von Medtronic hatte Deyo im Rahmen einer langjährigen Karriere (29 Jahre) zahlreiche leitende Funktionen in den Bereichen Herzrhythmusmanagement (Cardiac Rhythm Management, CRM) sowie Neuromodulität inne. Zusätzlich zu seinen Aufgabenbereichen bei LindaCare ist Deyo zur Zeit im Vorstand von Nyxoah S.A. tätig. Bevor das Unternehmen 2014 von Medtronic übernommen wurde, war er als Vorstandsmitglied von Sapiens Steering Brain Stimulation B.V. aktiv. Im Anschluss an seine Anstellung bei Medtronic war Deyo als Präsident, CEO und Vorstandsmitglied von FemPulse Inc sowie als CEO und Vorstandsmitglied von Medallion Therapeutics tätig. Hierbei handelt es sich um Unternehmen mit klinischen Entwicklungsprodukten, die Therapien für Patienten mit überaktiven Blasenfunktionen bzw. Drug-Targeting entwickeln. Zusätzlich gründete Deyo die Unternehmensberatung MedTech Execs, die strategische und betriebliche Dienstleistungen für medizintechnische und pharmazeutische Unternehmen bereitstellt.Deyo kommentierte seine Ernennung mit den Worten: "Es hat mir große Freude bereitet, gemeinsam mit dem Vorstand und unserem Gründer und CEO, Shahram Sharif, unser Unternehmen auf den jetzigen Stand zu bringen. Es ist mir eine Ehre, die Möglichkeit zu haben, eine erweiterte Rolle zu übernehmen, die es mir erlaubt, dem Unternehmen zu seiner nächsten Erfolgsstufe zu verhelfen." Sharif fügte hinzu: "Don war ein ausgezeichneter Partner und Mentor für mich. Ich freue mich auf unsere erweiterte Partnerschaft und darauf, an unsere Vision anzuknüpfen, die ein enormes Potenzial in LindaCare sieht."Informationen zu LindaCareLindaCare NV und LindaCare, Inc, sind auf die Entwicklung und Bereitstellung fernüberwachter digitaler Gesundheitslösungen für chronische Krankheiten spezialisiert. Zu Beginn lag der Fokus auf Patienten mit Herzfehlern (HF) und Herzrhythmusstörungen, die über ein implantiertes Herzelektronikgerät (Implanted Electronic Devices, CIED) für Herzrhythmusmanagement (Cardiac Rhythm Management, CRM) verfügen. Diese Lösung soll in Zukunft auch auf andere chronische Krankheiten übertragen werden, ein Prozess, der zahlreiche fernüberwachte medizinische Geräten integriert.www.LindaCare.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/718356/Lindacare_Logo.jpgPressekontakt:Chris BulgerVP Sales & Marketing USAchris.bulger@lindacare.comOriginal-Content von: LindaCare, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131407/4618622