Bonn (ots) - Polen und die Pandemie - unsere Nachbarn organisieren das Leben in Krisenzeiten äußerst kreativ. DJ Wika zieht den Lippenstift nach, bevor sie die Maske drüberzieht. In Polen herrscht Maskenpflicht bis ein Impfstoff gefunden ist. Die coole DJane findet das okay, gehört sie doch mit ihren 82 Jahren zur Risikogruppe. Sie ist polenweit ein Star, jetzt legt sie zu Hause auf - auf dem Balkon."Wir wollten sie happy machen", sagt Polizistin Karolina, "und auch die positive Seite der Polizei zeigen." Und deshalb haben sie und ihr Kollege für zwei Kinder in Corona-Quarantäne in Nowy Dwor Gdanski auf der Straße vor ihrer Wohnung "YMCA" getanzt. Das Video geht viral in Polen. Im Corona-Alltag sind unsere Nachbarn durchaus kreativ - und auch solidarisch: Influencerinnen verbringen ihre Zeit statt mit Modetipps im Internet mit kostenlosen Essensauslieferungen für Senioren. Und Polens Homosexuelle, oft angefeindet im Land, helfen auf ihre Art gegen die Auswirkungen von Covid-19.Doch das Land ist politisch zutiefst gespalten - daran ändert auch die Pandemie nichts. Polen mit seiner nationalkonservativen PiS-Regierung legt sich regelmäßig mit der EU an. Die PiS hat längst Medien und Justiz im Griff. Jaroslaw Kaczynskis Partei ist in Polen Nummer 1. Seit dem Jahr 2015 gewinnt sie jede Wahl, aber der mächtige Strippenzieher war nicht immer ein Sieger. Er hat mehrere Wahlen verloren und war persönlich nur kurz (2006-2007) am Regierungsruder. Doch seine Vision des Landes gewinnt, auch wenn sie in Brüssel nicht gefällt. Homophobie und Fremdenfeindlichkeit, verschärftes Abtreibungsrecht und geplantes Sexualkunde-Verbot - Kaczynski schürt Konflikte und Ängste und weiß, wie er seine Anhänger begeistertPolen - ein konservatives Land, aber Polen ist noch viel mehr: mal schräg, mal witzig und oft sehr kreativ. ZDF-Korrespondentin Natalie Steger reist durchs Land und zeigt die vielen Gesichter unseres Nachbarn im Osten.Wiederholung: Freitag, 19.06.2020, 01.30, 07.45, 19.15 und Montag, 22.06.2020, 16.45