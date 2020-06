Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Airbus. Nach milliardenschweren Hilfen für die Autoindustrie und die Tourismusbranche ist in Frankreich nun die Luftfahrt an der Reihe. Bei den Verkäufen steht die Commerzbank im Visier der Investoren. Vom Tief Mitte März bei knapp 2,80 Euro hat sich der Kurs rasant erholt, die 200-Tage-Linie wurde zudem zwischenzeitlich nach oben durchbrochen. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv