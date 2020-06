Die Kryptowelt wartet schon lange auf einen Bitcoin-ETF, bislang waren die regulatorischen Hürden aber zu hoch. Zumindest ein ähnlich klingendes und funktionierendes Produkt soll jedoch schon bald an den Start gehen - und im regulierten Markt der Frankfurter Börse handelbar sein. Die britische ETC Group will noch in diesem Monat ein Produkt namens "Bitcoin Exchange Traded Crypto", kurz BTCE, auf den Markt bringen und auf der Handelsplattform Xetra der Deutschen Börse listen. Dabei handelt es sich ...

