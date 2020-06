(shareribs.com) London 09.06.2020 - Der Goldpreis kann sich am Dienstag wieder über die Marke von 1.700 USD bewegen. Die jüngste Korrektur an den Aktienmärkten stützt dabei. Marktteilnehmer sehen Fortsetzung der Erholung. An der Wall Street ging es im gestrigen Handelsverlauf wieder nach oben. Die NASDAQ erreichte dabei ein neues Rekordhoch. Der Dow Jones Index notiert nur knapp unterhalb seiner Höchststände. ...

