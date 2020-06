Der Vorsitzende der Finanzminister der Eurozone (Eurogruppe) Mario Centeno kündigte am Dienstag an, dass er am 13. Juli von seinem Amt zurücktreten wird. Centeno wies ferner darauf hin, dass er die Minister der Eurozone am Donnerstag über die Entscheidung informieren werde, kein zweites Mandat anzustreben und einen neuen Wahlprozess einzuleitet. Reaktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...