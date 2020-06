Die Hauptindizes der Wall Street eröffneten am Dienstag tief in den roten Zahlen - Der S&P-500 Energieindex sinkt im frühen Handel um fast 4% - Nach einer siebentägigen Siegesserie eröffneten die wichtigsten Aktienindizes in den USA am Dienstag sehr negativ, da die Risikorallye vor den Ankündigungen des FOMC am Mittwoch ihren Schwung verloren zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...