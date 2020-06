BERLIN (Dow Jones)--Die Opposition im Bundestag hat für den kommenden Montag eine weitere öffentliche Anhörung zu den energierechtlichen Änderungen im Bundestags-Wirtschaftsausschuss durchgesetzt. Die Sitzung beginnt um 14 Uhr, wie das Sekretariat des Ausschusses gegenüber Dow Jones Newswires bestätigte. Hintergrund des Schrittes ist der Plan von Union und SPD, die weitere Förderung der Photovoltaik in einem einzigen Trägergesetz mit einer Novelle im Gebäudebereich zu bündeln, was in der Opposition auf Widerstand stößt.

"Die Koalition will die Aufhebung des Solardeckels als eigenen Artikel an das Gebäudeenergiegesetz hängen", erklärte dazu die energiepolitische Sprecherin der Grünen, Julia Verlinden. Anders könne sie die parlamentarischen Fristen - also die Befassung durch Bundestag und Bundesrat - kaum mehr einhalten. Dabei gebe es "gravierende Mängel" beim Gebäudeenergiegesetz (GEG), insbesondere mit Blick auf Energiestandards und Klimaschutz. "Auch hier beweist die Regierung erneut ihren Unwillen in Sachen Energiewende."

Effizienzvorgaben im Gebäudesektor nicht weiter verschärft

Kritik üben die Grünen vor allem daran, dass die Effizienzstandards für Neubauten eingefroren und erst 2023 überprüft werden sollen. Im GEG soll zwar der EU-Effizienzstandard für Häuser umgesetzt werden. Die Anforderungen an die Energieeinsparverordnung werden darüber hinaus aber nicht weiter verschärft. Nach Experteneinschätzung ist damit das Ziel der Klimaneutralität 2050 nicht zu erreichen.

Um nicht für das Omnibus-Gesetz stimmen zu müssen, haben die Grünen einen eigenen Solar-Antrag in den Wirtschaftsausschuss eingebracht. Es handelt sich um dieselbe Vorlage von Mitte Februar, die die Regierungsfraktionen bereits abgelehnt hatten. Die Photovoltaik-Unternehmen warten seit den Klimabeschlüssen im September darauf, dass der Solardeckel fällt, der die weitere Förderung auf 52 Gigawatt installierter Leistung begrenzt. Der Spitzenverband hatte gemeinsam mit rund 100 Unternehmen dazu eine Verfassungsbeschwerde eingereicht.

Grünen-Abgeordnete Verlinden betonte, in der nächsten Sitzungswoche sei "die letzte Gelegenheit, den größten Schaden für Solarenergie und Klimaschutz noch abzuwenden und die Aufhebung des Solardeckels endlich zu beschließen, bevor die vor Jahren beschlossene Obergrenze für den Ausbau erreicht wird". Dieses Mal müsse die große Koalition ihrer Ankündigung endlich Taten folgen lassen. Dass die Grünen mit ihrer Initiative durchkommen, gilt jedoch aufgrund der Mehrheitsverhältnisse als unwahrscheinlich.

