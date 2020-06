Jane Foley, Senior FX-Stratege bei der Rabobank, hat die Prognose für den EUR/CHF auf 1,09 in drei Monaten nach oben korrigiert, und obwohl sie eine gewissen Nachfrage nach dem Schweizer Franken in sechs Monaten erwartet, bietet die Marke von 1,06 eine solide Unterstützung. Wichtige Zitate "Wir sehen jetzt Spielraum für eine Bewegung in Richtung 1,09 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...