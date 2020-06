Von Emily Bary

NEW YORK (Dow Jones)--Apple könnte laut einem Medienbericht noch im Juni Pläne für eigene Hauptprozessoren in den Mac-Computern ankündigen. Derzeit verwendet Apple in den Macs noch von Intel hergestellte Prozessoren. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge bereitet Apple gerade seine jährliche WWDC Worldwide Developers Conference vor, die am 22. Juni virtuell startet. Eine Ankündigung im Rahmen der Konferenz, dass Apple künftig eigene Prozessoren verwenden wird, könnte externen Entwicklern mehr Zeit geben, sich vor der Einführung der neuen Macs im nächsten Jahr auf die Pläne einzustellen, berichtet Bloomberg mit Verweis auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die Intel-Aktie notiert mit minus 0,6 Prozent im US-Handel leicht schwächer, die Apple-Aktie 1 Prozent im Plus. Im vergangenen Monat hat die Intel-Aktie 6 Prozent zugelegt, die Apple-Aktie 9 Prozent. Der Dow Jones Industrial Average, in dem beide Aktien notiert sind, hat im selben Zeitraum 12 Prozent zugelegt.

June 09, 2020

