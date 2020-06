PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Gewinnmitnahmen nach einer zuvor beeindruckenden Rally an Europas Börsen haben sich am Dienstag ausgeweitet. Teils begründeten Beobachter die Einbußen mit neuen Spannungen zwischen Nord- und Südkorea, teils mit den aus ihrer Sicht heiß gelaufenen Kursen. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 1,35 Prozent auf 3320,71 Punkte. Seit Anfang Juni hatte der Index in der Spitze um mehr als elf Prozent zugelegt.



Zwei Jahre nach den vielversprechenden Gipfeltreffen zwischen Süd- und Nordkorea sind die Beziehungen an einem neuen Tiefpunkt angelangt. Nordkorea will sämtliche Kommunikationskanäle zwischen den Regierungen und den Militärs beider Länder kappen. "Das hat die Stimmung an den Märkten heute nicht gerade gestützt", schrieb Analyst Jim Reid von der Deutschen Bank.



Fondsmanager Enguerrand Artaz von der Fondsgesellschaft LFDE verwies darauf, dass europäische Aktien zuletzt weitaus besser gelaufen seien als die US-Börsen. Analyst Chris Hussey von Goldman Sachs sagte, die Nachrichtenlage für Aktien sei zwar weiterhin überwiegend positiv. "Investoren scheinen aber allmählich Zweifel zu bekommen angesichts der erreichten Kursniveaus".



Bis auf die schweizerische Börse in Zürich meldeten alle großen Handelsplätze Europas Verluste. In Paris sank der Leitindex Cac 40 um 1,55 Prozent auf 5095,11 Zähler und in London schloss der FTSE 100 Index 2,11 Prozent niedriger bei 6335,72 Punkten./bek/he



EU0009658145, FR0003500008, GB0001383545

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de