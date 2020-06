Die Aktie von Invesco zählt heute zu den großen Verlierern an der Börse. Der Titel verliert deutlich an Wert. Zu den auffälligsten Anteilsscheinen am Aktienmarkt gehört heute die Invesco-Aktie. Das Wertpapier verzeichnet derzeit einen Kursverlust von 5,76 Prozent. Es hat sich um 67 Cent gegenüber dem Schlusskurs vom vorigen Handelstag verbilligt und kostet nunmehr nur noch 10,89 US-Dollar.

