ZÜRICH (Dow Jones)--In einem insgesamt schwachen Börsenumfeld hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag gut geschlagen. Insbesondere im Vorfeld der für Mittwoch anstehenden Beschlüsse der US-Notenbank hätten Anleger vermehrt von zyklischen in defensive Werte umgeschichtet, hieß es. Davon profitierte die eidgenössische Börse dank der Aufschläge der defensiven Schwergewichte Novartis, Roche und Nestle. Händler sprachen von der Sorge, die Federal Reserve könnte nach den zuletzt positiven Daten vom US-Arbeitsmarkt etwas von ihrer taubenhaften Haltung einbüßen.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 10.185 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sieben -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 85,55 (zuvor: 73,65) Millionen Aktien. Unter Druck standen die Anführer der jüngsten Hausse aus dem Bankenbereich. Während der europäische Sektor 3,5 Prozent verlor, gaben UBS und Credit Suisse 2,7 bzw. 2,6 Prozent ab.

Im Pharmasektor legten Roche und Novartis 1,2 bzw. 2,0 Prozent zu. Diese hatten die jüngste Haussewelle nur verhalten mitgemacht. Nestle kletterten um 1,8 Prozent. Der Nahrungsmittelkonzern trennt sich in Nordamerika von seinem Pastageschäft der Marke Buitoni. Nach einem positiven Analystenkommentar stiegen Lonza um 3,2 Prozent.

Rückversicherer wiederum standen europaweit unter Druck nach einer Warnung von Swiss-Re-Chef Christian Mumenthaler vor einer zweiten Coronawelle. Ein Impfstoff sei keineswegs sicher und könne noch ein bis zwei Jahre auf sich warten lassen, sagte er in einem Interview. Der Markt höre genau auf Mumenthaler, da er Molekularbiologe sei, sagte ein Händler. Die erwarteten Schäden für Rückversicherer schätze er im Bereich von 50 und 100 Milliarden Dollar ein, was am oberen Rand der Markterwartungen liege. Swiss Re gaben 1,3 Prozent nach.

Unter den Nebenwerten kamen Aryzta mit minus 7,3 Prozent unter die Räder. Die Papiere des Backwarenanbieters wurden als anfällig für Abgaben bezeichnet. Helvetia sanken um 3,9 Prozent. Das Versicherungsunternehmen bezifferte der Ausmaß der Krisenfolgen für das Ergebnis. Zudem nahm es eine wichtige Hürde bei der Übernahme des spanischen Versicherers Caser. Nach einer Abstufung durch die Citi-Analysten verloren die Titel des Zahlungsabwicklers Temenos 0,6 Prozent.

June 09, 2020

