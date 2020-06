BERLIN (dpa-AFX) - Ein Berliner Student will das Bundesinnenministerium zur Herausgabe von Informationen über Polizeifahrzeuge zwingen. Eine entsprechende Klage ging am Dienstag beim Verwaltungsgericht in der Hauptstadt ein, teilte eine Gerichtssprecherin mit. Er fühle sich in seinem Recht auf Informationsfreiheit beschränkt, sagte der 26-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Die Initiative "FragDenStaat" unterstütze ihn bei der Klage.



Das Ministerium halte Informationen geheim, weil nach dessen Ansicht ansonsten die öffentliche Sicherheit gefährdet wäre, argumentiert "FragDenStaat". Die Initiative meint, Befugnisse und Haushalte der Polizeibehörden würden seit Jahren wachsen. Ein Beispiel dafür seien Polizeipanzer, die unter dem Namen Sonderwagen in Wasserwerferstaffeln vorgehalten würden. Verweigert worden sei schon die bloße Auskunft, wie viele solche Fahrzeuge angeschafft worden seien.



Das Bundesinnenministerium wollte sich auf Anfrage nicht äußern. "Da es ein laufendes Verfahren ist, kommentieren wir das nicht", sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur./ju/DP/eas

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de