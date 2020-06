Wie der Vorsitzende des Rates der Wirtschaftsberater im Weißen Haus, Kevin Hassett, am Dienstag sagte, rechnet er damit, dass im Juni 3,5 bis 4 Millionen Arbeitsplätze in der Wirtschaft geschaffen werden, merkte aber an, dass selbst dann, wenn die Daten besser als erwartet ausfallen sollten, Impulse erforderlich sein werden. Hasset fügte weiter hinzu, ...

