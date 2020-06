PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa sind am Dienstag schwächer aus dem Handel gegangen. Sie schlossen sich damit dem Abwärtstrend der großen europäischen Leitbörsen an. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen nach der zuletzt überwiegend guten Kursentwicklung.



Der Budapester Leitindex Bux verlor 0,83 Prozent auf 37 879,48 Punkte. Größere Abgaben verbuchten die Aktien des Ölkonzerns Mol mit minus 1,4 Prozent. Etwas schwächer zeigten sich unter den Indexschwergewichten auch OTP Bank mit minus 0,8 Prozent. Gegen den Trend gesucht waren Magyar Telekom , sie gewannen 0,4 Prozent.



In Prag fiel der tschechische Leitindex PX um 1,83 Prozent auf 945,08 Punkte. Besonders unter Druck kamen hier Finanzwerte wie Erste Group mit minus 4,3 Prozent. Komercni Banka verloren 2,2 Prozent und Moneta Money Money3,6 Prozent).



Moderater fielen die Verluste in Warschau aus. Der polnische Leitindex Wig-20 gab um 0,31 Prozent auf 1835,59 Punkte nach. Der größte Verlierer im Index war Bank Pekao mit einem Minus von 3,1 Prozent.



Auch in Moskau ging der RTS Index nur mit leichten Verlusten aus dem Handel. Er fiel um 0,34 Prozent auf 1284,31 Punkte./mik/APA/bek/he



AT0000652011, CZ0008019106, HU0000073507, HU0000061726, RU000A0JPEB3, XC0009698371, PL9999999375

