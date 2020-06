Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

1010 Wien, Dorotheergasse 17 (pts026/09.06.2020/20:30) - Paukenschlag im Dorotheum bei seiner Altmeister-Auktion am 9. Juni 2020: Mit 1.137.800 Euro setzte es einen Weltrekordpreis für ein Altarbild des in Antwerpen tätigen jungen Malers und Universalgelehrten Pieter Coecke van Aelst. Ein prominenter Vorbesitzer dieses 1523 entstandenen manieristischen Meisterwerkes, die "Anbetung der Könige", war der niederländische König Wilhelm II. gewesen. Coecke van Aelst war Lehrer und Schwiegervater von Pieter Brueghel dem Älteren. Insgesamt setzte diese Versteigerung vor Publikum ein positives Signal für den Kunstmarkt. Als erste große internationale Saalauktion nach dem Lockdown verzeichnete sie hohe Ansteigerungen: 815.800 Euro erzielten vier süddeutsche Tafelbilder mit der Passionsgeschichte, auf 588.900 Euro kletterten die Gebote für Jusepe de Riberas "Heiligen Joseph" und 393.700 Euro erreichte Massimo Stanziones "Lot und seine Töchter". (Ende) Aussender: Dorotheum GmbH & Co KG Ansprechpartner: Mag. Doris Krumpl Tel.: +43 1 51560-406 E-Mail: doris.krumpl@dorotheum.at Website: www.dorotheum.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200609026

