Baierbrunn (ots) - Anmoderation: Schönheit kommt von innen ist natürlich richtig, aber immer nur in Jogginghose und T-Shirt rumzulaufen ist auch nicht der ultimative Kick, um sich wohlzufühlen. Ein Beauty-Leitfaden für zuhause muss her. Dagmar Ponto berichtet:Sprecher: Wer auf sich achtet und sich pflegt, steigert sein Wohlbefinden, schreibt das Apothekenmagazin Senioren Ratgeber. Wir wollten von Chefredakteurin Claudia Röttger wissen, was zum Wohlfühlen alles dazugehört:O-Ton Claudia Röttger: 19 Sekunden"Alles was uns gut tut. Das kann ein morgendlicher Spaziergang sein, die Frühgymnastik auf dem Balkon, ein ausgiebiger Wellnesstag mit Pflege für Haut und Haar oder einfach mal die Seele baumeln lassen bei der Lieblingsmusik. Und mit sich zufrieden sein, denn wenn wir uns mögen, gewinnen wir an Ausstrahlungskraft und das in jedem Alter."Sprecher: Eine gesunde und ausgewogene Ernährung trägt genauso zu einem frischen Hautbild bei, wie ausreichend zu trinken:O-Ton Claudia Röttger: 19 Sekunden"Täglich sollten wir eineinhalb bis zwei Liter Wasser trinken, denn das wirkt wie ein Booster von innen, das heißt unsere Haut wirkt frischer, straffer und elastischer. Unser Hautgewebe braucht so viel Wasser, um die nötige Spannkraft aufzubringen und funktionsfähig zu bleiben. Wasser ist eben ein flüssiges Schönheitselixier."Sprecher: Und auch mit diesen Beauty-Tipps stärken Sie Ihr Wohlbefinden:O-Ton Claudia Röttger: 17 Sekunden"Ausreichend schlafen! Denn es gibt tatsächlich den Schönheitsschlaf, über Nacht regenerieren sich nämlich unsere Zellen. Oder wir trauen uns, etwas Neues zu lernen, wie zum Beispiel Yoga. Diese Übungen verleihen uns innere Ruhe und die langsamen, fließenden Bewegungen fördern die Gelenkigkeit."Abmoderation: Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Also mal in den Spiegel schauen, genießen, was man sieht und sich so annehmen, wie man ist, rät der Senioren Ratgeber.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.senioren-ratgeber.de (http://www.senioren-ratgeber.de)Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4618887