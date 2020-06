BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Corona/Kinderbetreuung:



"Alles wurde in Corona-Zeiten schmerzhaft vermisst. Eltern von kleinen Kindern brach die feste Betreuung weg. Vielen Schülern fehlte der Tagesrhythmus, und sie spürten zum ersten Mal, warum manche Dinge nur direkt im Unterricht vermittelbar sind. Insofern ist die Freude darüber, dass die Kitas und Schulen der Stadt nun schnell in den Regelbetrieb zurückkehren, groß. Auch wenn alle wissen, wie fragil die neue Wirklichkeit ohne Medikament und Impfstoff sein wird. Schön wäre aber, wenn wir die Sehnsucht nach guter Förderung und Bildung in die normaleren Zeiten hinüberretten könnten. Die Zeit mit den Kindern und Jugendlichen ist begrenzt, wir müssen sie gut nutzen. Denn die Probleme von vorher, sie sind weiterhin da: Kitas mit zu wenig Bildungsanspruch, Schüler, die zu wenig lernen. Das muss sich schnell ändern. Nutzen wir den Schwung des Neuanfangs."/be/DP/he

