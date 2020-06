FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Nordkorea:



"Nordkorea verweigert jeden Kontakt, jedes Gespräch mit dem südkoreanischen Nachbarn und betrachtet diesen nun nach eigenen Angaben wieder als Feind. Es hat solche Phasen der aggressiven Sprachlosigkeit in den sieben Jahrzehnten der koreanischen Trennung immer wieder gegeben. Der Norden versprach sich davon stets umfangreiche Hilfen, falls er den Faden wieder aufnehmen sollte. Die Führung könnte beispielsweise darauf zielen, mehr südkoreanische Wirtschaftskooperation zu erlangen. Das unterbinden die USA, weil sie zuvor auf einer nuklearen Abrüstung des Nordens bestehen. Die Krise dreht sich wieder einmal im Kreis, und auch Trump muss erkennen, dass sein Wortgeklingel und seine Pseudodiplomatie bei vorherigen Gipfeltreffen nur eines gebracht haben: Kim fester in den Sattel zu heben. Die Lage in Korea ist weiter zementiert."/be/DP/he

Jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de