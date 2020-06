KASSEL (dpa-AFX) - Der Vorstand des Kaliproduzenten K+S stellt sich am Mittwoch (10.00 Uhr) seinen Aktionären. Dann findet die Hauptversammlung statt, die wegen der Corona-Pandemie nur online abgehalten wird. Nach der Rede von K+S-Chef Burkhard Lohr soll es eine Fragen- und Antwortenrunde geben. Das Unternehmen mit Sitz in Kassel steht vor großen und zahlreichen Herausforderungen: K+S will aufgrund seiner hohen Verschuldung von zuletzt über drei Milliarden Euro sein amerikanisches Salzgeschäft verkaufen.



Gleichzeitig sind die Entsorgungsprobleme größer geworden: K+S hatte im April erklärt, die mit der Politik vereinbarte Absenkung der Salz-Werte in Werra und Weser nicht einhaltbar zu können. Die Entsorgung von Salzabwässern ist maßgeblich für die Produktion im hessisch-thüringischen Kalirevier. Durch eine Einstufung als systemrelevant hatte K+S in der Coronakrise weiter produzieren können. Trotzdem müssen auch die Aktionäre Federn lassen: Der Vorstand will die eigentlich vorgeschlagene Dividende von 15 Cent je Aktie auf 4 Cent je Aktie senken, um sich die Möglichkeit eines Darlehens der staatlichen KfW-Bank offen zu halten./geh/DP/he

