Der Logistikkonzern Heartland Express Inc. (ISIN: US4223471040, NASDAQ: HTLD) wird unverändert eine Quartalsdividende in Höhe von 2 US-Cents je Aktie ausbezahlen. Es ist die 68. Quartalsdividende in Folge, die das Unternehmen ausschüttet. Die Auszahlung erfolgt am 1. Juli 2020 (Record date: 19. Juni 2020). Aktionäre erhalten auf das Gesamtjahr gerechnet weiterhin 0,08 US-Dollar. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs ...

