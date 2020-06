Der Konsolidierungstag im DAX ist nun erfolgt und hat die DAX-Rallye erst einmal gestoppt. Darauf hatten Trader lange gewartet und dabei von ökonomischer Seite einen Anlass erhalten. Was war genau geschehen? DAX-Rücksetzer am Dienstag Mit 201 Punkten Abschlag hat der Deutsche Aktienindex nach einer sehr starken Bewegung zur Oberseite hin den Run an die 13.000 erst einmal gestoppt und hier eine Konsolidierung vollzogen. Ob diese bereits abgeschlossen ist, hängt maßgeblich vom heutigen Abend ab. Doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...