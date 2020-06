Am 9. April startete Mazda Suisse die Solidaritätsaktion «Mazda Help» mit dem Ziel, angesichts der Corona-Pandemie viele Fahrzeuge für Hilfsprojekte einzusetzen.Petit-Lancy - Die am 9. April 2020 gestartete, nationale Solidaritätsaktion «Mazda Help» zur Unterstützung von Hilfsprojekten in Zeiten des Coronavirus lief am 10. Juni aus. 25 Fahrzeuge, die zwei Monate lang mobilisiert waren, haben auf den Strassen der Schweiz umgerechnet die Distanz einer Erdumrundung zurückgelegt, um die Bevölkerung, speziell hilfebedürftige Menschen, zu unterstützen. Am 9.

Den vollständigen Artikel lesen ...