Der Baumarktbetreiber Hornbach Holding hält trotz eines kräftigen Umsatz- und Gewinnsprungs im ersten Geschäftsquartal an seiner Jahresprognose fest. Als Grund nannte das Unternehmen in einer am Dienstagabend veröffentlichten Mitteilung die erheblichen und schwer abschätzbaren konjunkturellen Risiken durch die Coronakrise im weiteren Geschäftsverlauf.Damit geht Hornbach mit Blick auf das im Februar 2021 endende Geschäftsjahr weiter von einem zum Vorjahr (4,7 Milliarden Euro) in etwa unveränderten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...