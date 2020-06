Der amerikanische Immobilienkonzern Empire State Realty Trust Inc. (ISIN: US2921041065, NYSE: ESRT) schüttet für das zweite Quartal 2020 eine Quartalsdividende von 0,105 US-Dollar aus, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 30. Juni 2020 (Record day: 19. Juni 2020). Auf das Jahr hochgerechnet kommen 0,42 US-Dollar zur Ausschüttung. Beim derzeitigen Aktienkurs von 8,20 US-Dollar liegt die aktuelle Dividendenrendite ...

