Die amerikanische Hudson Pacific Properties Inc. (ISIN: US4440971095, NYSE: HPP) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,25 US-Dollar je Aktie an ihre Anteilsinhaber auszahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Die Ausschüttung für das zweite Quartal erfolgt am 29. Juni 2020 (Record date: 19. Juni 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,00 US-Dollar an die Aktionäre ausgezahlt. Die derzeitige Dividendenrendite liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...