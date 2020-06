In der Ausgabe der Vorstandswoche vom 08. Juni 2020, am vergangenen Montag, hatten wir die Aktie von SÜSS MicroTec zum Kauf empfohlen. Am gestrigen Dienstag hat die Aktie den Handel mit einem Plus von mehr als 10 % verlassen! Die Chipbranche scheint die Corona-Krise gut zu überstehen und ist bestens gerüstet, von einem wirtschaftlichen Aufschwung zu profitieren. Die weltweit größten Hersteller der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...