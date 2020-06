Zürich (awp) - Das Immobilienunternehmen Swiss Prime Site (SPS) kommt mit der Entwicklung des ehemaligen Druckzentrums in Schlieren (JED Schlieren) voran. Bereits 75 Prozent der aktuell verfügbaren Flächen wurden vermietet, wie SPS am Mittwoch mitteilte. Per Anfang April 2020 seien dem Ankermieter Zühlke die gemieteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...