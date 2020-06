NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Sixt-Stammaktien nach der jährlichen Analystenkonferenz von 80 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sixt sei mit seiner finanziellen Flexibilität und operativen Effizienz der mit Abstand am besten positionierte Autovermieter in der Branche, lobte Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr 2020 deutlich nach oben./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / 16:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2020 / 19:00 / ET



DE0007231326

