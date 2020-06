LONDON (dpa-AFX) - Die Investmentbank Barclays hat Valeo von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 15 auf 30 Euro angehoben. Das Schlimmste für den europäischen Auto- und Zulieferersektor dürfte vorbei sein, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Nachrichtenlage habe sich seit April in allen Kernregionen stark verbessert. Er habe unterschätzt, wie rasch sich der Markt dem Jahr 2021 zuwende. Die Branche sei jedoch noch nicht komplett aus dem Schneider, auch wenn ein positiver Ausblick - mit Ausnahme von Valeo und Faurecia - bereits fast überall in den Aktienbewertungen eingepreist sei./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / 18:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2020 / 03:35 / GMT



FR0013176526

VALEO-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de