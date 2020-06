TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach meist mehr oder weniger deutlichen Verlusten zu Handelsbeginn zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch im Verlauf wenig verändert. Anleger warteten das Ergebnis der US-Notenbanksitzung am späten Mittwoch ab, sagen Händler. In vielen Fällen würden auch Gewinne mitgenommen. Etwas Unterstützung komme von den US-Futures, die ins Plus gedreht haben.

Der Nikkei-225-Index notiert kaum verändert bei 23.080 Punkten. Zum Start in den Handel hatte der Index allerdings 0,7 Prozent verloren. Gebremst wird er von dem wieder etwas festeren Yen, der die Chancen japanischer Unternehmen auf dem Exportmarkt mindert. Dazu sind die Aufträge im japanischen Maschinenbau im April stärker als erwartet eingebrochen. Die Daten gelten allerdings als notorisch volatil.

Auf der Börse in Schanghai lasten enttäuschende Inflationsdaten. Die Erzeugerpreise gingen im Mai stärker zurück als erwartet, und auch der Anstieg der Verbraucherpreise fiel geringer aus als von Ökonomen prognostiziert. Der Composite-Index fällt um 0,5 Prozent. Die Analysten von Nomura sehen jedoch auch Positives in der schwachen Inflation. Sie verschaffe der chinesischen Zentralbank mehr Spielraum für weitere geldpolitische Lockerungen, meinen sie. In Hongkong liegt der Hang-Seng-Index 0,1 Prozent im Plus.

Ermutigende Daten zu den Verbraucherausgaben stützen den australischen Aktienmarkt. Die Daten aus der vergangenen Woche zeigten, dass sich die Konsumenten nach der Lockerung der wegen Corona verhängten Ausgangs- und Kontaktsperre wieder etwas gönnten, heißt es dazu. Auch die April-Daten zu Immobilienkrediten fielen nicht so schlecht aus wie befürchtet. Der S&P/ASX-200 steigt um 0,2 Prozent. In Seoul tendiert der Kospi kaum verändert.

Staatshilfe stützt Cathay Pacific

Unter den Einzelwerten rücken Cathay Pacific in Hongkong um 1,3 Prozent vor auf 8,93 Hongkong-Dollar. Im Tageshoch hatte die Aktie bei 10,46 Hongkong-Dollar notiert, nachdem die Regierung der Sonderverwaltungszone der Fluggesellschaft finanzielle Unterstützung gewährt hat. Cathay leidet wie Fluggesellschaften weltweit unter der Corona-Krise und den deshalb verhängten Reisebeschränkungen, die den Flugverkehr praktisch zum Erliegen gebracht haben.

Softbank zeigen sich in Tokio kaum verändert. Der Internetkonzern könnte über seine Tochter ARM von in der Presse kolportierten Plänen des US-Technologiekonzerns Apple profitieren, die Chips für seine Mac-PCs künftig nicht mehr von Intel zu beziehen, sondern selbst herzustellen. Die neuen Chips würden auf Mikroprozessor-Designs von ARM aufbauen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf informierte Personen. Apple werde die Pläne auf der Entwicklerkonferenz vorstellen, die am 22. Juni beginne. Der Anteil von Apple am weltweiten PC-Markt ist mit 10 Prozent indessen gering. Analysten bezweifeln überdies, dass Apple ganz auf Intel-Chips verzichten kann. Desktop-PCs und leistungsstärkere Laptops kämen ohne Intel-Prozessoren gar nicht aus, meint etwa Antoine Chkaiban von New Street Research.

Am Ölmarkt geben die Preise derweil deutlicher nach, nachdem der US-Branchenverband API am späten Dienstag einen deutlichen Aufbau der Rohölvorräte in den USA gemeldet hat. Nun warten die Akteure gespannt auf die offiziellen Daten des US-Energieministeriums am Mittwoch. Hier hatten Analysten bislang eigentlich mit einer Abnahme der Rohölbestände gerechnet. Das Barrel der global gehandelten Ölsorte Brent verbilligt sich um 1,5 Prozent auf 40,57 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.157,00 +0,20% -7,89% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 23.080,15 -0,05% -2,39% 08:00 Kospi (Seoul) 2.190,13 +0,06% -0,34% 08:00 Schanghai-Comp. 2.941,25 -0,50% -3,57% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.082,79 +0,10% -11,18% 10:00 Straits-Times (Sing.) 2.791,42 -0,10% -13,30% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.573,38 -0,11% -0,86% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:30 % YTD EUR/USD 1,1345 +0,1% 1,1337 1,1263 +1,2% EUR/JPY 122,02 -0,1% 122,15 121,59 +0,1% EUR/GBP 0,8904 -0,0% 0,8906 0,8885 +5,2% GBP/USD 1,2744 +0,1% 1,2728 1,2674 -3,8% USD/JPY 107,53 -0,2% 107,72 107,91 -1,1% USD/KRW 1192,32 -0,5% 1198,30 1199,55 +3,2% USD/CNY 7,0740 -0,0% 7,0773 7,0825 +1,6% USD/CNH 7,0682 -0,1% 7,0777 7,0820 +1,5% USD/HKD 7,7502 +0,0% 7,7501 7,7502 -0,5% AUD/USD 0,6972 +0,2% 0,6955 0,6932 -0,5% NZD/USD 0,6531 +0,4% 0,6508 0,6513 -3,0% Bitcoin BTC/USD 9.744,26 -0,8% 9.821,76 9.680,26 +35,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 38,22 38,94 -1,8% -0,72 -35,1% Brent/ICE 40,57 41,18 -1,5% -0,61 -35,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.715,65 1.714,55 +0,1% +1,10 +13,1% Silber (Spot) 17,70 17,60 +0,6% +0,10 -0,8% Platin (Spot) 841,05 842,00 -0,1% -0,95 -12,8% Kupfer-Future 2,61 2,60 +0,5% +0,01 -7,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/err

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2020 01:07 ET (05:07 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.