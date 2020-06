Die Gemeinschaftswährung Euro wird am Morgen bei 1,1355 Dollar gehandelt und damit nur leicht höher als am Vorabend. Der Euro kann damit seine Gewinne vom Dienstag halten.Zum Franken bewegt sich der Euro mit 1,0783 Franken in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Derweil ist der US-Dollar erneut unter die 0,95er Marke gefallen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...