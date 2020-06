Rotkreuz (awp) - Mobilezone will bis 2023 alle ihre 120 Shops aufmöbeln. In den nächsten 3,5 Jahren würden sämtliche 65 Shops, die gegenwärtig noch das alte Shop-Layout hätten, modernisiert, teilte die Handyladenkette am Mittwoch in einem Communiqué mit. Damit will Mobilezone die Onlinewelt enger mit den Läden verknüpfen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...