DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die US-Währungshüter werden bei ihrer Sitzung am Mittwoch darüber beraten, wie man einer Wirtschaft helfen kann, die sich in einem tieferen Loch befindet als nach der Finanzkrise von 2008, und das zu einer Zeit, in der sie möglicherweise weniger Spielraum haben als gewohnt. Sie werden wahrscheinlich darüber debattieren, wie sie ihre Pläne zum Kauf von Staatsanleihen und von Hypothekenkrediten anpassen und wie sie ihre Zusicherung, die Zinssätze einige Zeit nahe Null zu halten, konkreter machen können. Die Geldpolitiker haben in jüngsten öffentlichen Erklärungen und Interviews angedeutet, dass sie es nicht eilig haben, schon zum Abschluss ihres Treffens vom 9. bis 10. Juni Einzelheiten ihrer Strategie bekannt zu geben. Im März, als sich die Pandemie verschlimmerte, hat die Fed den Leitzins auf nahezu Null gesenkt. Im April bekräftigte sie ihre Pläne, die Zinssätze dort zu halten, bis sie zuversichtlich ist, dass die Wirtschaft auf dem richtigen Weg ist, damit die Inflation auf ihr Ziel von 2 Prozent steigt und die Arbeitslosigkeit wieder sinkt. Die Fed wird zudem neue Wirtschafts- und Zinsprognosen veröffentlichen, nachdem sie im März auf diese vierteljährlichen Projektionen verzichtet hatte. Es wird allgemein erwartet, dass sich an dem Leitzins von 0,00 bis 0,25 Prozent nichts ändert. Da es unwahrscheinlich ist, dass die Zinssätze sinken, stehen zwei Elemente im Mittelpunkt der Überlegungen: die Frage, wie das Tempo der Anleihekäufe gesteuert werden kann, und die Frage, wie die Währungshüter ihre langfristigen Absichten mit Hilfe der sogenannten Forward Guidance kommunizieren können.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+0,3% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+1,4% gg Vj 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, Projektionen zu Zinsen, Wachstum, Inflation und Arbeitslosenquote; 20:30 PK mit Fed-Chef Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25%

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.225,25 +0,56% Nasdaq-100-Indikation 10.008,50 +0,51% Nikkei-225 23.149,46 +0,25% Hang-Seng-Index 25.127,91 +0,28% Kospi 2.193,36 +0,20% Shanghai-Composite 2.942,40 -0,46% S&P/ASX 200 6.159,60 +0,24%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach meist mehr oder weniger deutlichen Verlusten zu Handelsbeginn zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch im Verlauf wenig verändert. Anleger warteten das Ergebnis der US-Notenbanksitzung am späten Mittwoch ab, sagen Händler. In vielen Fällen würden auch Gewinne mitgenommen. Etwas Unterstützung komme von den US-Futures, die ins Plus gedreht haben. Unter den Einzelwerten rücken Cathay Pacific in Hongkong um 1,3 Prozent vor auf 8,93 Hongkong-Dollar. Im Tageshoch notierte die Aktie bei 10,46 Hongkong-Dollar, nachdem die Regierung der Sonderverwaltungszone der Fluggesellschaft finanzielle Unterstützung wegen der Corona-Krise gewährt hat. Softbank zeigen sich in Tokio kaum verändert. Der Internetkonzern könnte über seine Tochter ARM von in der Presse kolportierten Plänen des US-Technologiekonzerns Apple profitieren, die Chips für seine Mac-PCs künftig nicht mehr von Intel zu beziehen, sondern selbst herzustellen. Die neuen Chips würden auf Mikroprozessor-Designs von ARM aufbauen, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf informierte Personen.

US-NACHBÖRSE

Ein optimistischer Ausblick hat die Lakeland-Aktie am Dienstag im nachbörslichen Handel um fast 50 Prozent nach oben getrieben. Der Hersteller von Schutzkleidung sieht sich als Nutznießer der Corona-Krise und rechnet damit, dass dieser positive Effekt noch mindestens sechs bis neun Monate andauert. Die Aktie verteuerte sich um 48,3 Prozent. Der Kurs der Kinokette AMC Entertainment stieg nach Vorlage von Geschäftszahlen um 4,8 Prozent, hatte aber zuvor im regulären Handel 7,1 Prozent eingebüßt. Das Unternehmen musste wegen der Corona-Krise zwar seine Kinos schließen und hat deshalb im ersten Quartal einen Milliardenverlust verzeichnet, rechnet aber damit, bis Juli alle seine Häuser wieder öffnen zu können und vom Nachholbedarf der Besucher zu profitieren. Unter der corona-bedingten Schließung von Filialen litt auch der Elektronikeinzelhändler Gamestop, der im ersten Geschäftsquartal ebenfalls in die roten Zahlen rutschte. Der Fehlbetrag war größer, als Analysten erwartet hatten. Die Aktie fiel um 6,9 Prozent. Besser als befürchtet hatte Chewy, ein Onlinehändler für Tierbedarf, abgeschnitten. Das Unternehmen profitierte im ersten Geschäftsquartal nach eigenen Angaben von Hamsterkäufen. Allerdings dürfte sich dieser Effekt nicht wiederholen, teilte Chewy in ihrem Ausblick mit. Die Aktie, die bis zur Schlussglocke um 5,6 Prozent gestiegen war, gab nachbörslich um 2,2 Prozent nach.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.272,30 -1,09 -300,14 -4,44 S&P-500 3.207,18 -0,78 -25,21 -0,73 Nasdaq-Comp. 9.953,75 0,29 29,01 10,93 Nasdaq-100 9.967,17 0,66 65,65 14,13 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,15 Mrd 1,43 Mrd Gewinner 618 2.440 Verlierer 2.350 545 Unverändert 62 50

Uneinheitlich - Während die Nasdaq dank Aufschlägen bei Apple ein weiteres Allzeithoch markiert hatte, wurden bei den übrigen Indizes der Wall Street Gewinne eingestrichen - gerade vor dem trüben Konjunkturausblick. So ist die US-Wirtschaft im Februar offiziell in die Rezession übergegangen - und dies nach einer 128 Monate andauernden Expansion. Sorgen bereitete unverändert die Entwicklung der Corona-Pandemie. In über einem Dutzend US-Bundesstaaten hatte die Zahl der Neuinfektionen stärker zugenommen als in der Vorwoche. Allerorten ging nun das böse Wort von der "zweiten Welle" um. Bank of America verloren 1,1 Prozent. Das Finanzinstitut hatte einige Einnahmenziele gesenkt. Apple zogen dagegen um 3,2 Prozent an. Der Technologieriese will laut Medienberichten noch in diesem Monat mitteilen, dass Intel-Prozessoren durch eigene Halbleiter in seinen Mac-Rechnern ersetzt werden. Intel büßten 1,0 Prozent ein. Die am Vortag noch so heftig gesuchten Titel im Luftverkehr stürzten nun schon wieder ab. American Airlines, Delta Air Lines und United Airlines sanken um bis zu 8,7 Prozent. Der Online-Gebrauchtwagenverkäufer Vroom wartete mit einem starken Börsendebüt auf. Die Aktie kletterte am ersten Handelstag um 117,7 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,19 -3,2 0,22 -101,0 5 Jahre 0,39 -5,6 0,45 -153,3 7 Jahre 0,64 -5,4 0,69 -161,0 10 Jahre 0,83 -5,4 0,88 -161,8 30 Jahre 1,58 -6,3 1,64 -148,9

Rentenhändler begründeten die gestiegen Rentenkurse mit der Sorge vor einer zweiten Coronawelle.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:30 % YTD EUR/USD 1,1364 +0,2% 1,1337 1,1263 +1,3% EUR/JPY 122,12 -0,0% 122,15 121,59 +0,2% EUR/GBP 0,8898 -0,1% 0,8906 0,8885 +5,1% GBP/USD 1,2767 +0,3% 1,2728 1,2674 -3,7% USD/JPY 107,45 -0,2% 107,72 107,91 -1,1% USD/KRW 1191,45 -0,6% 1198,30 1199,55 +3,2% USD/CNY 7,0684 -0,1% 7,0773 7,0825 +1,5% USD/CNH 7,0650 -0,2% 7,0777 7,0820 +1,4% USD/HKD 7,7502 +0,0% 7,7501 7,7502 -0,5% AUD/USD 0,6996 +0,6% 0,6955 0,6932 -0,2% NZD/USD 0,6552 +0,7% 0,6508 0,6513 -2,7% Bitcoin BTC/USD 9.767,01 -0,6% 9.821,76 9.680,26 +35,5%

Der ICE-Dollarindex sank um 0,3 Prozent. Der Euro stieg auf 1,1340 Dollar nach Wechselkursen um 1,1241 im Tagestief. Marktteilnehmer hielten einen Paradigmenwechsel der Fed am Mittwoch für ausgeschlossen - trotz der jüngst ermutigenden Signale vom Arbeitsmarkt. Daher bleibe es bei der Dollarflut durch die Fed, hieß es mit Blick auf günstigere Konditionen für das Fed-Programm zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 38,37 38,94 -1,5% -0,57 -34,8% Brent/ICE 40,71 41,18 -1,1% -0,47 -35,4%

Am Ölmarkt ging es volatil zur Sache: Zunächst hatte erneut die Furcht vor einem Überangebot dominiert. Vor allem bremste die verbreitete Erwartung, US-Förderer könnten die Produktion hochfahren. Im späten Handel drehten die Preise ins Plus. Berichte über einen Förderausfall aufgrund von Zwischenfällen mit bewaffneten Angreifern bei einem großen Ölfeld in Libyen befeuerten den Ölpreis. Dazu hatte die US-Energiebehörde EIA ihre Preisvorhersagen 2020 für WTI um 16,7 Prozent und für Brent um 11,4 Prozent erhöht. WTI verteuerte sich um 2 Prozent auf 38,94 Dollar je Fass, Brent um 0,9 Prozent auf 41,18 Dollar.

Im asiatisch dominierten Handel am Mittwoch geben die Ölpreise wieder nach, nachdem am späten Dienstag der US-Branchenverband API einen deutlichen Aufbau der Rohölvorräte in den USA gemeldet hat. Nun warten die Akteure gespannt auf die offiziellen Daten des US-Energieministeriums am Mittwoch. Hier rechnen Analysten bislang mit einer Abnahme der Rohölbestände.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.718,92 1.714,55 +0,3% +4,37 +13,3% Silber (Spot) 17,75 17,60 +0,9% +0,15 -0,5% Platin (Spot) 843,75 842,00 +0,2% +1,75 -12,6% Kupfer-Future 2,62 2,60 +0,6% +0,02 -7,1%

Gold war mit der wieder gestiegenen Risikoscheu begehrt. Der Preis der Feinunze stieg im späten Geschäft um 1,2 Prozent auf 1.716 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONA

In Peru breitet sich das Coronavirus weiterhin stark aus. Wie das Gesundheitsministerium in Lima am Dienstag mitteilte, überschritt die Zahl der registrierten Infektionsfälle inzwischen die Schwelle von 200.000.

INFLATION CHINA

Die chinesische Wirtschaft spürt die weltweiten Auswirkungen der Covid-19-Krise mit der schwachen Nachfrage auch im Mai erheblich. Nach Angaben des Nationalen Statistikamtes brach der industrielle Erzeugerpreisindex um 3,7 Prozent zum Vorjahr ein und beschleunigte im Vergleich zum April die Talfahrt. Im Vormonat lag das Minus bei 3,1 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang von 3,2 Prozent erwartet. Die Verbraucherpreise stiegen um 2,4 Prozent; hier war ein Anstieg um 2,6 Prozent erwartet worden.

MASCHINENBAUAUFTRÄGE JAPAN

Die Aufträge gingen im April in der Kernrate auf Jahressicht um 17,7 Prozent zurück. Im Vormonatsvergleich betrug der Rückgang in der Kernrate 12,0 Prozent, während Volkswirte mit minus 8,6 Prozent gerechnet hatten.

USA / RUSSLAND

Die USA und Russland wollen in zwei Wochen ihre Abrüstungsgespräche fortsetzen. Der russische Vize-Außenminister Sergej Riabkow teilte am Dienstag mit, dass er am 22. Juni in Wien den US-Unterhändler Marshall Billingslea zu diesen Gesprächen treffen werde.

US-ÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 8,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 0,5 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,9 Millionen Barrel nach plus 1,7 Millionen eine Woche zuvor.

ADIDAS

will in den USA bei Neueinstellungen künftig 30 Prozent der Jobs an Afroamerikaner und Latinos vergeben. Die jüngsten Ereignisse hätten auch Adidas zum Nachdenken darüber veranlasst, was gegen den Rassismus unternommen werden könne, begründete Adidas-Chef Kasper Rorsted am Dienstag die Entscheidung. Er bezog sich damit auf die Anti-Rassismus-Proteste in den USA und vielen anderen Ländern.

BOEING

Der Flugzeughersteller musste im Mai mehr Stornierungen als Aufträge verbuchen. Immerhin konnte der Konzern im Bereich Frachtflugzeuge Aufträge an Land ziehen. Flugzeugvermieter stornierten Bestellungen für 14 weitere Jets des Typs 737 Max, der seit März vergangenen Jahres mit einem Flugverbot belegt ist. Im April lag diese Zahl noch bei 108.

