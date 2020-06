NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens von 104 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach der jüngsten Kursrally sei bei dem Elektrotechnikkonzern nun eine Verbesserung des Geldumschlags unabdingbar, um weitere Werte zu heben, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen für 2020 und 2021./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / 21:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2020 / 00:15 / BST



ISIN: DE0007236101

